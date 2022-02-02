Правительство приняло решение о расширении действия государственной программы «еПоддержка» на подростков.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства, передает Укринформ.

«Сегодня в программу президента «еПоддержка» будут включены подростки 14-18 лет. Кроме стандартных целей – на спорт, кино, театры, путешествие средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские изделия», – сказал Шмыгаль.

По его словам, за последние 9 дней украинцы старше 60 лет потратили на лекарства более 132 млн грн в рамках этой программы.

«Также мы примем протокольное решение расширить действие программы на вакцинированных людей с инвалидностью I и II группы, которые смогут тратить средства на лекарства и впоследствии на оплату коммунальных услуг», – добавил глава правительства.

Как сообщалось, с 19 декабря 2021 года в Украине официально заработала государственная программа «еПоддержка», предусматривающая выплату тысячи гривен гражданам, прошедшим полную вакцинацию против COVID-19. Средства может получить каждый гражданин Украины, достигший 18 лет и имеющий в приложении «Дия» зеленый COVID-сертификат вакцинации.

Правительство 19 января 2022 года приняло решение о расширении этой госпрограммы. С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1000 грн на лекарства.