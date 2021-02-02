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Минздрав может изменить план вакцинации от коронавируса для того, чтобы руководство страны сделало прививки.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

Степанов отметил, что сам также намерен делать прививку. Готов это сделать, по его словам, и президент Владимир Зеленский - чтобы собственным примером показать важность вакцинации. По словам министра, это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.

«Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации», - отметил он.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

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