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Оптимальный срок ревакцинации, так называемой бустерной дозы, составляет от 6 до 9 месяцев после завершения первичного курса вакцинации, пишет Главком.

«Оптимальный срок ревакцинации – от 6 до 9 месяцев после завершения первичного курса вакцинации независимо от того, какой вакциной прививался человек. Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины от Covid-19, тоже смогут получить бустерную дозу через 3 месяца после дополнительной (оптимальный срок введения – от 3 до 6 месяцев). Если с момента завершения полного курса вакцинации от Covid-19 уже прошло полгода, вы можете получить бустерную дозу в любом пункте либо центре вакцинации», – проинформировали в Минздраве.

Введение бустерной дозы вакцины против Covid-19 продемонстрировало свою безопасность, добавили в Минздраве.

«Она усиливает иммунный ответ и эффективность против различных актуальных вариантов коронавируса SARS-CoV-2. На сегодняшний день данные свидетельствуют, что эффективность вакцин в предотвращении симптоматического течения Covid-19, которое обусловлено вариантом Омикрон, значительно ниже по сравнению с вариантом Дельта и быстро снижается с течением времени, особенно среди людей старшего возраста. Введение бустерной дозы приближает эффективность вакцин к 90% в предупреждении госпитализации вследствие заболевания Covid-19», – сообщили в министерстве.

Для проведения бустерной вакцинации предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
ForUm

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