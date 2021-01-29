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Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже. Об этом в интервью BBC News Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ориентировочно в эти даты в Украину могут привезти первые вакцины.

«Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования», - заявил чиновник.

На вопрос, есть ли вероятность, что в феврале вакцину не привезут и все отложится, он ответил, что помешать могут только форс-мажорные обстоятельства.

«Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещи. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса», - сказал Ляшко.

При этом он не ответил на вопрос, какой именно вакциной начнут прививать украинцев от коронавируса. «Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Так, что может быть выделена в рамках COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства», – подчеркнул Ляшко.

По его словам, если в рамках COVAX, то, наверное, первой приедет вакцина Pfizer.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация начнется уже в феврале.
ForUm

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