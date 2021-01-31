Во Франции задержанным за избиение украинского подростка Юрия Крученика в Париже предъявили обвинения, сообщает BFM TV со ссылкой на источник.

По информации телеканала, пятеро из обвиняемых находятся под стражей. Их обвиняют в покушении на убийство.

Еще четверо находятся под судебным надзором.

Из девяти задержанных только один является совершеннолетним.

Обвинение объявили за покушение и соучастие в покушении, участие в преступной банде и совершение преступлений, связанных с кражами.

Как сообщал ForUm, 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинского подростка. Около десяти нападавших с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов.

На обнародованном видео с камеры наблюдения зафиксировано, как подростка, поваленного на землю, жестоко бьет группа ребят. Нападавшие применяют холодное оружие, палки, прыгают на голову жертвы.

В результате нападения парень находится в коме в критическом состоянии. У него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

СМИ сообщают, что мать украинца обвиняют в торговле людьми.

Задержали подозреваемых в нападении 28 января.