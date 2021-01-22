В Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего парня из Украины, он находится в коме.
Об этом пишут в социальных сетях представители украинской громады во Франции, передает Укринформ.
«14-летний Юрий подвергся зверскому нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного мальчика», - говорится в сообщении.
На сайте My Ukraine отмечается, что нападение произошло 15 января, когда парень вместе с друзьями возвращался из колледжа.
Сейчас Юрий находится в коме в реанимации, его состояние критическое. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
Вчера, 21 января, Юрию исполнилось 15 лет. Его родные ищут свидетелей нападения.
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