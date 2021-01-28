Во Франции задержали девять молодых людей, которые подозреваются в нападении и жестоком избиении подростка украинского происхождения.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа, передает Укринформ.

Задержание девяти подростков, которые являются членами одной группировки (банды), состоялось утром 28 января. Отмечается, что расследование продвигается успешно. Молодым людям предъявлено подозрение в попытке убийства.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Violente agression d’un collégien à Paris : «Yuriy m’a dit qu’il avait peur de mourir»<br>👉 <a href="https://t.co/NjdupBoGdl">https://t.co/NjdupBoGdl</a> <a href="https://t.co/olCshngZpP">pic.twitter.com/olCshngZpP</a></p>— Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) <a href="https://twitter.com/LeParisien_75/status/1352348193317597187?ref_src=twsrc%5Etfw">January 21, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Как сообщал ForUm, 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинского подростка. Около десяти нападавших с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов.

На обнародованном видео с камеры наблюдения зафиксировано, как подростка, поваленного на землю, жестоко бьет группа ребят. Нападавшие применяют холодное оружие, палки, прыгают на голову жертвы.

В результате нападения парень находится в коме в критическом состоянии. У него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что избиение украинского подростка Юрия в Париже шокирует дикостью и ненавистью, и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны. Он добавил, что уже есть «жесткая реакция» министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.