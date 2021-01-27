Украинский подросток, которого 15 января жестоко избили в Париже, был известен французской полиции, а его мать фигурирует в деле о торговле людьми.
Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на французские СМИ.
Так, издание Le Figaro, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщило, что следователи проверяют информацию о связи 15-летнего Юрия с бандой из района Богренель под названием «RD4», которая ранее напала на другую, действующую в городе Ванв, недалеко от Парижа.
Полиция не исключает, что избиение могло быть местью за то нападение. Правоохранители обнаружили, что его псевдоним в Instagram включает инициалы «4fp», что может быть отсылкой к названию банды.
Кроме того, издание пишет, что Юрий «был известен полиции из-за актов насилия». Ни один из подозреваемых в избиении пока не задержан. Также изучаются его отношения с некоторыми членами футбольного клуба в Булони, где он занимался.
Семья подростка рассказывает, что Юрий чувствует себя лучше и растроган поддержкой многих известных людей. 26 января ему прооперировали глаза.
Издание Liberation сообщило, что мать Юрия, Наталья Крушеник, фигурирует в расследовании о торговле людьми.
Одиннадцать женщин из Украины пожаловались, что она незаконно наняла их на работу уборщицами в компанию V.I.P. ServicesConcierges - консьерж-сервис, который преимущественно обслуживает квартиры с сайта Airbnb. Жалоба была подана в конце ноября, после чего прокуратура Парижа открыла предварительное расследование и о «скрытом трудоустройстве», «нелегальном труде» и «торговле людьми».
По словам одной из женщин, их рекрутировали в Ивано-Франковске, они приезжали во Францию по туристической визе и оставались там после того, как заканчивался срок ее действия. Также сообщается, что некоторых женщин рекрутировали в украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где Крушеник работала преподавателем французского языка.
Они пожаловались на тяжелые условия труда и низкие зарплаты, также они сообщили, что иногда им вообще не платили за работу. Крушеник настаивает, что женщины были устроены на работу законно.
Крушеник сообщила Instagram, что сыну уже лучше.
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