Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины».

Следователи Государственного бюро расследования по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене за подписание «Харьковских соглашений» в пользу Росси.

Верховная Рада Украины повторно не поддержала назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики..

Верховная Рада поручила Кабинету Министров изучить и представить предложения по внесению изменений в законодательство для завершения нынешнего отопительного сезона на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года.

Верховная Рада приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения Крыма.

Видео-сервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского из-за веденных США санкций.

Во Франции задержали девять молодых людей, которые подозреваются в нападении и жестоком избиении подростка украинского происхождения.

Херсонский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск и отменил постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Кабинет Министров обжалует решение Окружного административного суда Киева, которым отменено постановление правительства о новой редакции «Украинского правописания».

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов подтвердила полномочия российской делегации.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил письмо в Венецианскую комиссию, в котором просит предоставить разъяснения относительно законопроектов «О конституционном порядке» и «О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины».

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства смерти военнослужащего, тело которого нашли в реке.

В Украине по состоянию на 28 января зафиксировано 5529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 50 украинских военнослужащих, еще 339 получили ранения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене.