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Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов подтвердила полномочия российской делегации.

«ПАСЕ приняла решение – 107 голосами против 36 при 24 воздержавшихся - утвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены по существенным основаниям в день открытия сессии. Полный текст резолюции появится в ближайшее время», - сообщается в Twitter ПАСЕ.

Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что «после 2-часовых дебатов ПАСЕ приняла критический к РФ доклад, но при этом подтвердила полномочия российской делегации».

 

 

«К сожалению, ПАСЕ не поддержала инициированное нами обжалование полномочий российской делегации. Но мы не собираемся сдаваться… Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно», - написал он  в Telegram.

Напомним, 25 января украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ.
ForUm

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