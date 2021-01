Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов подтвердила полномочия российской делегации.

«ПАСЕ приняла решение – 107 голосами против 36 при 24 воздержавшихся - утвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены по существенным основаниям в день открытия сессии. Полный текст резолюции появится в ближайшее время», - сообщается в Twitter ПАСЕ.

Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что «после 2-часовых дебатов ПАСЕ приняла критический к РФ доклад, но при этом подтвердила полномочия российской делегации».

