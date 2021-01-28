Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил письмо в Венецианскую комиссию, в котором просит предоставить разъяснения относительно законопроектов «О конституционном порядке» и «О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины».

Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии, передает УНИАН.

Письмо датировано 26 января 2021 года.

Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации относительно механизмов противодействия коррупции и реформы Конституционного суда после решения КСУ от октября 2020 года по запросу президента Владимира Зеленского.

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

4 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», которым за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.

Венецианская комиссия советовала Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.