Столичные полицейские устанавливают обстоятельства смерти военнослужащего, тело которого нашли в реке, сообщила пресс-служба полиции Киева.

К круглосуточному поиску пропавшего, который длился более десяти дней, были привлечены оперативные работники, участковые офицеры полиции, кинологи со служебными собаками, военнослужащие Национальной гвардии, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели.

В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына. По словам женщины, в начале января он вдруг перестал выходить на связь. Полицейские сразу зарегистрировали обращение и начали поиски пропавшего. Как рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак, благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители установили место, где человек провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого он исчез: «Мы провели спецоперацию по розыску человека, опросили десятки свидетелей. Круглосуточно наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился у реки Лыбидь. Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории. В результате, мы нашли в воде тело 25-летнего винничанина.

По данному факту мы начали уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины».

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.