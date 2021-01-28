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Херсонский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск и отменил постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».

«Только что Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил постановление КМУ о так называемом новом правописании. Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят «павзу», «Атени», «проєкт» и Марта вместо Марфы. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией», - написал он в Facebook.

По словам адвоката, во время рассмотрения выяснилось, что в «языковой комиссии» были существенные споры и она не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством.

Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра - если КМУ подаст апелляцию, уточнил Ильченко.

По его словам, иск был направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов.

Финальный текст новой редакции «Украинского правописания» был опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года и с этого момента рекомендовано применять нормы и правила новой редакции.
ForUm

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