также в разделеПроисшествия
Непогода обесточила 143 села в Украине 5
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов и получили отпор 7
На юге Украины выпадет до 40 см снега, Одессу закрыли для грузовиков 29
В Черноморске в детсаду произошла вспышка сальмонеллеза 13
Под Киевом покончил с собой курсант академии МВД 22
На Донбассе боевики тяжело ранили военного 17
На Одесчине подросток устроил стрельбу на детской площадке, есть раненые 14
В Ривном женщина умерла после родов с «духовной акушеркой» 24
В ДТП на Житомирщине погибли трое молодых людей 16
В Одессе – снова массовое «минирование» учебных заведений 11
На Черкащине провалились под лед и утонули двое мужчин и ребенок 24
Боевики ранили украинского военного, состояние тяжелое 12
Скончался один из спасенных во время пожара в харьковском доме престарелых 15
В Харькове в местного активиста бросили гранату 26
Вчера боевики 5 раз нарушили перемирие 10
Ушел из жизни брат Рината Ахметова 67
Пожар в Одесской области: горела бывшая база отдыха 13
На Донбассе 9 обстрелов, боевики применяли гранатометы и минометы 12

В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 50 украинских военнослужащих, еще 339 получили ранения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

«В 2020 году агрессивные действия России на Донбассе унесли жизни 50 украинских защитников, еще 339 получили ранения», - заявил дипломат.

По его словам, с начала нынешнего года в результате вооруженных провокаций, осуществленных российскими вооруженными формированиями на Донбассе, погибли двое бойцов ВСУ и еще трое были ранении.

За период с 1 по 24 января 2021 российские оккупанты совершили 123 вооруженные провокации с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия, а также минометов, сказал Лоссовский.

По данным Офиса генпрокурора, в течение 2019 и в январе 2020 года в результате российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
11
Теги