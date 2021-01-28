В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 50 украинских военнослужащих, еще 339 получили ранения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

«В 2020 году агрессивные действия России на Донбассе унесли жизни 50 украинских защитников, еще 339 получили ранения», - заявил дипломат.

По его словам, с начала нынешнего года в результате вооруженных провокаций, осуществленных российскими вооруженными формированиями на Донбассе, погибли двое бойцов ВСУ и еще трое были ранении.

За период с 1 по 24 января 2021 российские оккупанты совершили 123 вооруженные провокации с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия, а также минометов, сказал Лоссовский.

По данным Офиса генпрокурора, в течение 2019 и в январе 2020 года в результате российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения.