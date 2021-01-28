В Украине по состоянию на 28 января зафиксировано 5529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализирован 1941 человек; летальных случаев - 149; выздоровели – 11946 человек. За сутки совершили 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28627, методом ИФА - 20109) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1206412 человек; выздоровели - 992031 человек; летальных случаев – 22351.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

По состоянию на 27 января было зафиксировано 3776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.