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Верховная Рада поручила Кабинету Министров изучить и представить предложения по внесению изменений в законодательство для завершения нынешнего отопительного сезона на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующее постановление №4650 «О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги» проголосовали 337 народных депутатов.

Так, в месячный срок Кабмину поручено подать Верховной Раде предложения о внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» в части увеличения расходов по бюджетной программе «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме».

Кроме того, правительству поручено изучить вопрос и представить предложения по внесению изменений в законодательство с целью завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до 1 января 2021.

Постановлением предусмотрено установление льгот на электрическую энергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, детским домам семейного типа.

Нардепы поручили КМУ совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотреть возможность:

введения госрегулирования тарифов, в частности установления предельных уровней торговой надбавки (наценки) к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ);

внесения изменений в фиксированные тарифы на электрическую энергию (предлагается установить отдельный тариф на электроэнергию для населения – за объем, потребленный до 100 кВт/ч в месяц);

установить отдельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов, – за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц.

Также ВР поручила КМУ безотлагательно внести изменения по увеличению социальных нормативов расчета субсидий на использование газа, электроэнергии, тепловой энергии, других услуг, а также обеспечить упрощение доступа пенсионеров, лиц с инвалидностью, безработных к системе субсидий, предусмотрев обеспечение ввода измененных норм расчета субсидий с 1 октября 2020.

Как ранее сообщал ForUm, 28 декабря правительство Украины продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, а также цену продажи э/э НАЭК «Энергоатом» в рамках ПСО по цене 150 грн/МВт-ч.
ForUm

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