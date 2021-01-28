Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе СБУ.

За соответствующий законопроект №3196-д проголосовали 285 народных депутатов.

Законопроект направлен на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведения законодательства Украины, регулирующего ее деятельность, в соответствие с современными вызовами и угрозами государственной безопасности Украины, которым должна противодействовать СБУ, а также стратегическими и концептуальными документами по вопросам развития сектора безопасности и обороны, реформирование системы правоохранительных органов и соответствующими рекомендациями международных и европейских партнеров Украины.

Этот законопроект должен заменить законы Украины «О Службе безопасности Украины» и «Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины», которыми сейчас регулируется деятельность СБУ.

Проектом предлагается новый понятийный аппарат, привести в соответствие с законом Украины «О национальной безопасности Украины» статус СБУ, значительно усилить контрразведывательное и антитеррористическое направления деятельности СБУ и расширить ее полномочия по применению сил и средств Службы против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины, а также о проведении специальных информационных операций и противодействие проведению таких операций против Украины.

Проектом предлагается разграничить контрразведывательные и оперативно-розыскные виды деятельности Службы, в связи с чем предложено из закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедуру получения санкции на их проведение.

В проекте также предложены многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ. В частности, расширены возможности превентивных действий Службы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Соответствующие изменения предлагается внести в законы Украины «О государственной тайне», «О телевидении и радиовещании» и в Избирательный кодекс Украины.

Проектом определены механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.

Проектом предлагается исключить СБУ из закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью». Таким образом будет ликвидировано специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Доработанный проект содержит положения, направленные на оптимизацию организационно-штатной структуры СБУ. В частности, в нем предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности Службы, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам Службы и их денежного обеспечения, увеличение которого до предусмотренного в проекте уровня планируется осуществить поэтапно.

Проектом предусмотрена частичная демилитаризация Службы безопасности Украины с переходом на специальные звания.