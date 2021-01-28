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Кабинет Министров обжалует решение Окружного административного суда Киева, которым отменено постановление правительства о новой редакции «Украинского правописания».

Об этом заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает пресс-служба Минюста.

«28 января Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и обжаловать его в апелляционной инстанции.  На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней», – отметила она.

Как ранее сообщал ForUm, херсонский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск и отменил постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Финальный текст новой редакции «Украинского правописания» был опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года и с этого момента рекомендовано применять нормы и правила новой редакции.
ForUm

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