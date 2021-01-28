Следователи Государственного бюро расследования по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене за подписание «Харьковских соглашений» в пользу Росси, сообщает пресс-служба ОГП

В частности, он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и закона Украины «О международных договорах Украины», в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю - президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ.

При этом соглашение, а также заключенные контракты на его выполнение между АО «НАК «Нафтогаз Украины и ОАО «Газпром», фактически не давали никакого снижения цены на газ. Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1000 кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара США. Кроме этого именно снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, что погашаются.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в счет его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом так называемых «Харьковских соглашений» был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины.

В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014, военнослужащие Черноморского флота РФ во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил РФ, совершившие вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины.