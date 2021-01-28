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Всеукраинский референдум можно будет провести уже в этом году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, организовать первый референдум можно будет уже после подписания закона о народовластии через всеукраинский референдум президентом.

«Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено. Проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной Рады Украины», - подчеркнул Стефанчук.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.  

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум.
ForUm

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