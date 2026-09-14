Велика Британія на межі розколу: три регіони хочуть відокремитися

Лідери Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії у понеділок зберуться на спільний саміт у Кардіффі, де планують підписати декларацію із закликом надати регіонам право проводити референдуми про незалежність. Зустріч може стати новим етапом у суперечці щодо майбутнього Сполученого Королівства, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, зустріч у Кардіффі стане безпрецедентним самітом трьох регіонів Великої Британії. Очікується, що їхні керівники підпишуть спільну декларацію, в якій вимагатимуть права самостійно вирішувати питання проведення референдумів про незалежність. Йдеться про Шотландію, Вельс та Північну Ірландію — три складові частини Сполученого Королівства, де останніми роками посилюються дискусії щодо розширення автономії та можливого виходу зі складу держави.

Ситуація загострилася після заяв британського політика Енді Бернема, який, за даними The Telegraph, допустив проведення нового референдуму про незалежність Шотландії за умови наявності «чіткого консенсусу» на його користь.

Водночас саміт відбудеться через два дні після заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього Північної Ірландії. Під час візиту до Дубліна він заявив, що хотів би бачити об'єднану Ірландію, назвавши можливе приєднання Північної Ірландії до Республіки Ірландія «чудовою справою».

Питання незалежності Шотландії вже виносили на референдум у 2014 році. Тоді більшість шотландців — 55% — проголосували за збереження регіону у складі Великої Британії. За незалежність висловилися 45% виборців. Однак відтоді політична ситуація змінилася. За даними видання, після травневих виборів у Вельсі прихильники незалежності отримали політичний вплив у всіх трьох децентралізованих частинах Великої Британії. Це створює нову політичну конфігурацію та посилює тиск на центральну владу у Вестмінстері.

Водночас питання проведення референдумів залишається складним із юридичної та конституційної точки зору. Британська система ґрунтується на принципі парламентського суверенітету, а повноваження Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії визначаються законодавством парламенту Великої Британії.

Тому спільна декларація трьох регіонів сама по собі не означатиме автоматичного запуску процедури виходу зі складу Сполученого Королівства. Вона може стати політичним сигналом та основою для подальших переговорів із центральним урядом щодо права на проведення відповідних референдумів.

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