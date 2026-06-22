Мадяр хоче усунення президента Угорщини та змін до конституції

Уряд Угорщини ініціює усунення Тамаша Шуйока з посади президента та проведення референдуму щодо внесення поправок до конституції. Про це у понеділок заявив прем’єр-міністр Петер Мадяр депутатам у парламенті, повідомляє BBJ.

«Ми ініціюємо припинення повноважень президента в рамках «операції з очищення». Наступного дня після набрання чинності конституційних поправок мандат Тамаша Шуйока закінчиться, крапка», - заявив Мадяр.

Угорський прем’єр також зазначив, що парламент на заміну Шуйоку обере нового президента, який перебуватиме на посаді до завершення конституційного процесу або максимум п’ять років — залежно від того, що настане раніше — і головним завданням якого буде відновлення престижу президентської посади.

«До кінця свого терміну президент Тамаш Шуйок домігся національної єдності в тому сенсі, що всі хочуть, щоб він пішов», - сказав Мадяр.

Також, за словами Мадяра, уряд пропонує обмежити термін повноважень членів парламенту максимум 12 роками.

«Наше завдання полягає не лише в тому, щоб розвалити нинішню політичну та економічну мафіозну систему, а й у тому, щоб унеможливити відновлення такої системи в майбутньому», - заявив він у парламенті.

Мадяр наголосив, що дванадцять років - це достатній термін, щоб людина змогла пропрацювати, реалізувати свою програму, довести свою компетентність і залишити після себе тривалий спадок.

Угорський прем’єр також оголосив про початок у вересні процесу всеосяжної конституційної реформи, до якої буде залучено все угорське суспільство для «обговорення та дебатів щодо наших спільних справ». Нова конституція буде винесена на загальнонаціональний референдум для затвердження, додав він.

Мадяр також згадав про свого попередника Віктора Орбана і зазначив, що не може назвати жодної сфери, яка б залишилася вільною від корупції за «режиму Орбана», а кожне відповідне розслідування виявлятиме десятки нових випадків зловживання владою.

«Немає жодної державної інституції, економічного сектору, рухомого чи нерухомого майна, вуличного кута чи даху, до яких би не хотів дотягнутися повалений режим Орбана, угорська «Коза Ностра», мафія», - сказав він.

Раніше ForUA повідомляв, що Петер Мадяр закликав президента Тамаша Шуйока піти у відставку ще на початку травня, аргументуючи це тим, що президент має відношення до уряду Орбана. Шуйок неодноразово відхиляв цю вимогу.