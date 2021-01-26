Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.

За принятие закона «О народовластии через всеукраинский референдум» (регистрационный номер 3612), внесенный президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 255 народных депутатов, передает УНИАН.

В частности поддержали закон 226 депутатов из фракции «Слуга народа» и 20 - из группы «Довіра».

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Законом предусмотрено, что всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины в соответствии с Конституцией Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее как в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

В случае введения военного или чрезвычайного положения в Украине или отдельных ее местностях назначение (провозглашение) и проведение всеукраинского референдума запрещается. В соответствии с законом на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума:

вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;

вопросы, отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

вопросы налогов, бюджета, амнистии;

вопросы, отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Как ранее сообщал ForUm, 18 июня 2020 парламент принял за основу проект закона «О народовластия через всеукраинский референдум».