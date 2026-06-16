Суперечка навколо Гренландії підштовхнула Ісландію знову проситися до ЄС

Ісландія має відновити шлях до членства в Європейському Союзі, оскільки це відповідає як економічним, так і безпековим інтересам країни. Таку думку висловив міністр фінансів Ісландії Даді Мар Крістофферссон в інтерв’ю Reuters.

29 серпня в країні відбудеться референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС, які були заморожені у 2015 році після приходу до влади євроскептичних сил.

За словами міністра, для невеликої відкритої економіки життєво важливими є вільна торгівля та міжнародний порядок, заснований на правилах.

«Членство добре служить як нашим економічним інтересам, так і інтересам безпеки. Ми не маємо можливости захищати свої інтереси силою, тому для нас особливо важливі відкриті ринки та міжнародні правила», — наголосив Крістофферссон.

Водночас він підкреслив, що основою безпеки Ісландії залишаються оборонна угода зі США 1951 року та членство в НАТО. Однак, за його словами, ситуація навколо Гренландії та заяви президента США Дональд Трамп про можливе придбання острова змусили Рейк’явік по-новому оцінити геополітичні ризики.

Міністр зазначив, що у Вашингтоні дедалі частіше розглядають Арктику як сферу власних стратегічних інтересів, що виходять за межі Гренландії та охоплюють також Ісландію.

Суперечки навколо Гренландії стали одним із найгостріших джерел напруження між США та Європою за останні роки. На цьому тлі в Ісландії активізувалися дискусії про необхідність тіснішої інтеграції з Європейським Союзом.

У березні уряд країни схвалив проведення референдуму щодо відновлення переговорного процесу з ЄС. Водночас голосування не стосуватиметься безпосереднього вступу до блоку. Якщо переговори завершаться успішно, остаточне рішення про членство також виноситиметься на окремий референдум.

Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році після масштабної фінансової кризи. Проте у 2015 році переговори були припинені з ініціативи самої країни через розчарування розвитком ситуації в єврозоні. Тепер влада розглядає можливість повернення до європейського курсу.