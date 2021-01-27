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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Как передает УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

Комментируя принятие парламентом закона о всеукраинском референдуме, спикер отметил: «В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Потому что он предвидел, фактически, возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств».

Также Разумков напомнил о «тарифном кризисе» и отметил, что в настоящее время «каждая гривня должна быть на особом учете».

Отвечая на уточнение, о какой необходимой на референдум сумме идет речь, председатель Верховной Рады сказал: «Минфин говорит о том, что проведение референдума будет стоить бюджету Украины около 2 млрд грн. В законе предусматривалось, что эти средства должны ежегодно аккумулироваться, храниться в течение года и только 1 декабря куда-то перераспределяться... Парламент поддержал предложение этого не делать и в том случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда средства на проведение референдума».

По словам Разумкова, кроме того, необходимо будет принять законы о местных референдумах и реколах. А первый референдум может состояться не ранее 2022 года.

Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.  
ForUm

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