Окружной административный суд Киева отказал Максиму Нефедову в восстановлении его в должности председателя Государственной таможенной службы Украины.

Рассмотрение дела длилось с мая 2020 года, сообщила пресс-служба суда.

Решением суда от 28 января 2021 Нефедову было отказано в удовлетворении исковых требований.

Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности. Напомним, истец просил признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля 2020 о своем увольнении.

Также истец просил ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.