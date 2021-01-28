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Окружной административный суд Киева отказал Максиму Нефедову в восстановлении его в должности председателя Государственной таможенной службы Украины.

Рассмотрение дела длилось с мая 2020 года, сообщила пресс-служба суда.

Решением суда от 28 января 2021 Нефедову было отказано в удовлетворении исковых требований.

Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности. Напомним, истец просил признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина   от 24 апреля 2020 о своем увольнении.

Также истец просил ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.
ForUm

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