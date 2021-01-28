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По предварительным данным французских правоохранителей, избитый в Париже 14-летний украинцев стал жертвой нападения представителей банды «RD4», сообщило Посольство Украины во Франции.

«Утром 28 января в городе Ванв в пригороде Парижа полиция провела задержание 8 подростков (8 несовершеннолетних и одного совершеннолетнего), которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа. По сообщениям прокуратуры Парижа, арестованные были заключены под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи», - говорится в сообщении.

Согласно первым элементам расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал жертвой нападения мести представителей банды «RD4» после того, как несколько дней назад был избит подросток из Ванв.

В докладе полицейских и спасателей, которые прибыли на место трагедии 15 января, у подростка украинского происхождения было интенсивное кровотечение из головы. В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев.

При этом опровергается информация, что в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки.

Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ. Посольство продолжает отслеживать ситуацию.  

Как сообщал ForUm, 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинского подростка. Около десяти нападавших с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов.

На обнародованном видео с камеры наблюдения зафиксировано, как подростка, поваленного на землю, жестоко бьет группа ребят. Нападавшие применяют холодное оружие, палки, прыгают на голову жертвы.

В результате нападения парень находится в коме в критическом состоянии. У него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

СМИ сообщают, что мать украинца обвиняют в торговле людьми.

Задержали подозреваемых в нападении 28 января.
ForUm

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