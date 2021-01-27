Кабинет Министров Украины расширил действие граничной цены на природный газ в размере 6,99 грн за куб. м в феврале-марте 2021 года на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина сегодня.

«Мы должны учитывать, что население получает газ, как напрямую через поставщиков, так и через ОСМД. Мы должны защитить тех, кто получает газ через ОСМД, чтобы они не платили больше, чем граничная цена. Предлагается дополнить постановление, в котором мы устанавливали цену 6,99 грн за куб. м, тем, что мы включаем туда также ОСМД», - сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

По его словам, таким образом ОСМД будут в феврале-марте получать газ по цене не выше 6,99 грн за куб. м, что фактически на треть меньше, чем средневзвешенная цена на рынке.

Согласно пояснительной записке к постановлению, по данным Министерства энергетики, которое разрабатывало документ, в январе средняя цена на газ для населения была выше 9,6 грн за куб. м. Таким образом решение устанавливает для населения и ОСМД граничную цену на газ в размере 6,9 грн за куб. м. до конца карантина.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.