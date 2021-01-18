Кабинет министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства.

«Решение правительства об установлении предельной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр снизит его стоимость для населения в среднем на 30%. При этом для части украинцев это уменьшение составит почти 40%», - сказал он.

Как отметил глава правительства, такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Шмыгаль подчеркнул, что установлена правительством цена ниже на 1,5 грн за кубометр от той, которая была в 2018 и 2019 годах.

«В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установлена нами цена будет на уровне 6,99 грн/куб. Это означает, что за потребление средняя платежка будет где-то на 500 грн меньше и составит примерно 40% от сегодняшней минимальной зарплаты», - отметил премьер-министр.

Шмыгаль сообщил, что в дальнейшем правительство обяжет все газоснабжающие компании представить свои годовые продукты для населения, чтобы люди смогли подписать годовой контракт и заранее понимать цены в платежках.

«Это даст возможность всем и сэкономить в зимние месяцы, и спланировать свой бюджет и получить самую выгодную цену на газ. Это европейский подход, который действует в совершенно всех цивилизованных и развитых странах. И мы, несмотря на давление отдельных спекулянтов и политиканов, также будем двигаться по этому пути», - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также отметил, что граждане, которые сейчас имеют годовые контракты ниже 6,99 грн/кубометр останутся с ценами, указанными в контрактах. В то же время люди из социально уязвимых групп, по словам Шмыгаля, продолжат получать субсидии в полном объеме.