Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора, передает УНИАН.

Согласно проекту постановления, НКРЭКУ намерена внести изменения в постановления от 16 и 30 декабря и снизить тарифы на распределение газа для 14 компаний. В частности, «Гадячгаза», «Закарпатгаза», «Ивано-Франковскгаза», «Коростышевгаза», «Лубныгаза», «Мелитопольгаза», «Николаевгаза», «Полтавагаза», «Тернопольгаза», «Тысменицагаза», «Уманьгаза», «Харьковгаза», «Черновцыгаза» и компании «Газовик».

Предельный тариф на распределение газа будет зафиксирован на уровне 1,79 грн за куб. м (без НДС).

Одобренный проект постановления будет обнародован на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений. После этого он будет окончательно утвержден.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.