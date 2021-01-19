также в разделеЭкономика
Украинские АЗС снова повысили цены на бензин 9
Витренко: Фиксированный тариф на газ получат все категории бытовых потребителей 17
На украинских АЗС продолжает дорожать топливо 26
Укрзализныця установит в электричках видеонаблюдение и «тревожные кнопки» 11
Кабмин обещает компенсации потребителям с электроотоплением 18
Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 грн/куб м 16
Офис президента назвал дату постановления Кабмина о фиксированной цене на газ для населения 61
Кабмин выделил дополнительные деньги на выплату ФОПам 9
Китайский инвестор «Мотор Сичи» попал под санкции США 19
Витренко предложил разрешить независимым компаниям экспорт газа из РФ 388
В Украине продолжает дорожать бензин 11
Кабмин планирует на год зафиксировать цену на газ для населения 154
В «Слуге народа» назвали дату снижения тарифов на газ 152
Кабмин обсудил с МВФ введение госрегулирования цен на газ 56
Поставщика газа сменили только 3% украинцев 38
В ОП уверены, что локдаун не повлияет на курс гривни 10
Минфин: МВФ обеспокоен намерением ввести госрегулирование цен на газ 37
Газпром заплатил за транзит газа в 2020 году $2,11 млрд 14

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора, передает УНИАН.

Согласно проекту постановления, НКРЭКУ намерена внести изменения в постановления от 16 и 30 декабря и снизить тарифы на распределение газа для 14 компаний. В частности, «Гадячгаза», «Закарпатгаза», «Ивано-Франковскгаза», «Коростышевгаза», «Лубныгаза», «Мелитопольгаза», «Николаевгаза», «Полтавагаза», «Тернопольгаза», «Тысменицагаза», «Уманьгаза», «Харьковгаза», «Черновцыгаза» и компании «Газовик».

Предельный тариф на распределение газа будет зафиксирован на уровне 1,79 грн за куб. м (без НДС).

Одобренный проект постановления будет обнародован на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений. После этого он будет окончательно утвержден.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
42
Теги