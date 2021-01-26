ПАСЕ утвердила ежегодный отчет о прогрессе мониторинговой процедуры Ассамблеи, в котором выражена озабоченность в отношении реформы судебной системы Укрнаины и содержится призыв воздержаться от действий, которые могут иметь длительные пагубные последствия для верховенства права, сообщает «Европейская правда».

Отчет похвалил усилия украинской власти по созданию и обеспечению функционирования институтов по борьбе с коррупцией. Также отчет положительно оценил соглашение о прекращении огня от 27 июля 2020 года.

В то же время, у мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченные результаты в борьбе с широко распространенной коррупцией.

Отчет также критикует периодические нападения на журналистов, которые происходят в Украине.

Поэтому Ассамблея призвала Украину «принять все необходимые меры для укрепления структур, необходимых для борьбы с коррупцией, в том числе путем восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнения правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины».

Ассамблея также призвала Украину «воздержаться от любых действий, которые могут иметь длительные пагубные последствия для верховенства права и независимости судебной власти».

ПАСЕ просит обеспечить эффективное расследование всех нападений на журналистов и обеспечить соблюдение обязательств по защите языковых прав национальных меньшинств.

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

4 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», которым за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.