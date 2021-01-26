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Национальный банк Украины уведомил банки о санкциях введенных США против народного депутата Александра Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами, сообщает LIGA.net со ссылкой на соответствующее письмо НБУ.

В санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кроме того под санкциями оказались ООО «Эра Медиа», ИА «Онли Ньюз», ООО «Скептик» и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в санкционный список в сентябре 2020 года).

«В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками», – сказано в письме.

Ранее Дубинский сообщил, что monobank предложил ему закрыть свой счет.

Как сообщал ForUm, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский отрицает свою связь с Деркачом.

Дубинской отказался покинуть фракцию.
ForUm

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