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Правительство дало старт реализации экспериментального проекта таможенного оформления транспортных средств с помощью приложения и портала «Дия», сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета министров отметил, что для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто доставлял неудобства.

«Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Все очень удобно, просто и без всякой коррупции», - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что оплатить таможенные сборы можно будет онлайн через приложение и портал «Дия». Экспериментальный проект заработает после принятия соответствующих изменений в законодательство Верховной Радой Украины.

 
ForUm

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