Министерство здравоохранения ведет переговоры о закупке вакцины от коронавирусной болезни производства Индии.

Об этом на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, передает Укринформ.

«На условиях определенной конфиденциальности скажу, что действительно ведутся параллельно переговоры с индийским производителем компанией Serum Institute, который имеет возможность производить американскую вакцину Novavax и имеет возможность производить вакцину компании AstraZeneca на данный момент», - сказал Иващенко.

Он добавил, что в Индии проводилось большое количество клинических исследований именно этих двух препаратов.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

11 января группа фармацевтических компаний «Лекхим» заявила, что заключила соглашение с китайским производителем вакцин Синовак (Sinovac Biotech) на поставку в Украину 5 млн доз против COVID-19. Также отмечалось, что в 2022 году компания наладит производство вакцины на украинском предприятии ЧАО «Лекхим-Харьков».