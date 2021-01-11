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Китайская вакцина от коронавируса Sinovac Biotech на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что это наиболее точный результат испытаний этой вакцины. Уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.

В то же время глава Института Бутантана Димас Ковас, курирующий национальные исследования, отметил, что испытания также показали 100% эффективности относительно тяжелого и умеренно тяжелого течения коронавирусной болезни.

При этом эффективность вакцин, разработанных Pfizer Inc. и Moderna Inc., составляет примерно 95%.

Как сообщалось, ранее Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.

Этот препарат находится в завершении ІІІ фазы клинических испытаний, которые проходят в Бразилии, Индонезии и Турции. Для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
ForUm

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