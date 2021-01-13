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Разработанная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина CoronaVac защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее. Новые данные основаны на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Ранее биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса. 

«Тогда они ничего не говорили о группе «очень легких» инфекций среди добровольцев, которые получили вакцину, не нуждаясь в клинической помощи», - пишет издание.

Медицинский директор по клиническим исследованиям Института Бутантан Рикардо Паласиос сообщил, что новый показатель эффективности включает данные об «очень легких» случаях.


Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
ForUm

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