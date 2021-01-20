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На Полтавщине приняты судебные решения в отношении активных участников массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020, сообщила пресс-служба облполиции.

Пятеро из 13 фигурантов, от действий которых пострадали сотрудники полиции, были приговорены к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год.

При принятии решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.

Четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

Также следует отметить, что суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса Украины, удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного расследования об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными. Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители вышли на протест против размещения эвакуированных. Днем в поселке произошла потасовка между правоохранителями и местными жителями, которые заблокировали дорогу. При стычках пострадали девять полицейских и один гражданский.

Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не размещать эвакуированных из Китая граждан на обсервацию в медицинском учреждении на территории поселка.

Вечером в поселке начались столкновения между полицией и протестующими. Для защиты граждан и прекращения столкновений полиция была вынуждена прибегнуть к физическому воздействию и сдержать атаку агрессивно настроенных людей.

Около 20:00 автобусы с эвакуированными заехали на территорию санатория. По меньшей мере в двух автобусах были разбиты окна.

На основании собранных доказательств 13 участников беспорядков получили подозрения в совершении преступлений, связанных с групповым нарушением общественного порядка.
ForUm

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