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Массовые протесты в США: три человека застрелили 237

В США в ходе протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой ABC News.

«По меньшей мере 13 человек были убиты во время протестов в городах США за последнюю неделю - многие из них афроамериканцы», - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, во вторник вечером тысячи протестующих остались на улицах Нью-Йорка, нарушив комендантский час.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Дермота Ши, более 700 человек были арестованы в ночь с понедельника на вторник.

Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.

Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.
ForUm

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