В городе Штутгарт на юго-западе Германии в ночь на 21 июня сотни людей устроили беспорядки – грабили магазины и нападали на полицию.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Сотни людей разбивали витрины и грабили магазины в центре города, бросали камни в полицейских, пока известно о 19 пострадавших правоохранителях.

«Это были шокирующие сцены, которые отобрали у меня речь. За мои 46 лет службы я никогда не видел такого», - сказал шеф полиции города Франц Лутц.

Беспорядки начались после того, как правоохранители решили проверить 17-летнего парня, подозреваемого в употреблении наркотиков. За парня вступилась толпа, молодые люди начали бросать в полицию бутылки и камни.

На пике беспорядков полиции и спасателям противостояли около 400-500 человек. Когда правоохранители оттеснили толпу, последняя разделилась на небольшие группы, которые начали бить витрины и выносить товар.

Представитель местной полиции заявил, что ситуация в Штутгарте вышла из-под контроля, на помощь коллегам направили дополнительные силы полиции из других городов.

Через 4 с лишним часа беспорядки удалось остановить, правоохранители задержали 20 человек, из которых 12 не является немцами. В полиции рассказали, что это люди разных национальностей, от Хорватии и Португалии до Афганистана и Сомали.

Власти города исключает политические мотивы беспорядков. Мэр города Фриц Кун рассказал, что в этот день на улицах было очень много людей, чтобы «насладиться летним вечером», тогда как клубы и другие ночные заведения пока не работают.

Глава МВД земли Баден-Вюртемберг (Штутгарт столица земли) Томас Стробла отметил, что «использует все доступные средства, не противоречащие закону, чтобы привлечь виновных к ответственности».