Китайская компания Sinovac Biotech заявила, что ее вакцина против коронавируса показала высокий процент эффективности при увеличении времени между двумя вакцинациями.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По данным компании, во время клинических тестирований вакцина показала эффективность на 20% больше (или примерно 70%) у 1394 пациентов, получивших плацебо или вакцину с разницей в три недели (21 день).

Еще неделю назад бразильские исследователи заявили, что вакцина от Sinovac Biotech показала эффективность в 50,4% после того, как во время испытаний более 9 тыс. добровольцев были вакцинированы с разницей всего 14 дней.

Отмечается, что интервал прививок вакцины против COVID-19 стал горячей темой дискуссий среди ученых, регуляторов и правительств.

Так, недавно британские регулятивные органы заявили, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета действует более эффективно, если разрыв между дозами больше, чем предполагалось изначально.

Великобритания также решила разрешить больший интервал между дозами вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech, хотя компании отмечают, что имеют данные об эффективности лишь в течение короткого периода между прививками.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

11 января группа фармацевтических компаний «Лекхим» заявила, что заключила соглашение с китайским производителем вакцин Синовак (Sinovac Biotech) на поставку в Украину 5 млн доз против COVID-19. Также отмечалось, что в 2022 году компания наладит производство вакцины на украинском предприятии ЧАО «Лекхим-Харьков».