также в разделеОбщество
Суд отказался отменить выговор Сологубу 6
Следователь полиции за 140 тысяч пытался «отмазать» виновника смертельного ДТП 6
АМКУ открыл дела против 6 газсбытов 17
Чиновник Госгеокадастра получил 9 лет тюрьмы за аферу с землей 7
Бывший белорусский силовик дал в Киеве показания по делу Шеремета 28
В Раде предлагают задерживать на семь суток за сексизм 14
«Белорусский след»: В Минске опубликовали компромат на автора пленок Макара 32
ГБР сообщило о подозрении Тупицкому 23
Степанов: В Украине не используются российские ПЦР-тесты на COVID-19 23
Бывший помощник нардепа пытался за $200 тысяч «продать» должность в ОП 37
Охрана не пустила Тупицкого в рабочий кабинет 29
Марченко: Прямое финансирование госбюджета МВФ должно прекратиться до 2023 года 22
За прошлый год производство молока в Украине упало на 4,2% 15
СМИ: К VIP-вакцинации от коронавируса причастен советник Ермака 45
Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне 23
За год население Украины сократилось на 292 тысячи человек 18
В Украине зафиксировано 3939 новых случаев COVID-19 27
18 января. Картина дня 16

Офис генпрокурора начал против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского уголовные производства по двум статьям, сообщил Центр противодействия коррупции.

«Уклонение от уплаты налогов и Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», - уточнили в организации.

 

По данным «Наших грошей», Дубинский, его жена и его мать владеют 24 квартирами, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

В октябре 2020 года в ЦПК сообщали, что Дубинский не указал в декларации за 2019 о своих правах собственности на словацкую компанию DubPro S.r.o, когда был ее единственным акционером.

11 января США ввели санкции против Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы.

Сам Дубинский позже заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию «пленок Деркача».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги