Офис генпрокурора начал против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского уголовные производства по двум статьям, сообщил Центр противодействия коррупции.

«Уклонение от уплаты налогов и Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», - уточнили в организации.

По данным «Наших грошей», Дубинский, его жена и его мать владеют 24 квартирами, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

В октябре 2020 года в ЦПК сообщали, что Дубинский не указал в декларации за 2019 о своих правах собственности на словацкую компанию DubPro S.r.o, когда был ее единственным акционером.

11 января США ввели санкции против Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы.

Сам Дубинский позже заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию «пленок Деркача».