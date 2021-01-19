Печерский районный суд Киева отказал Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к Национальному банку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Нацбанка дисциплинарных взысканий. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Всесторонне рассмотрев иск и учитывая правовую позицию Нацбанка, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Сологуба. Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным. Со своей стороны, Национальный банк всегда действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 5 октября 2020 Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины.

Как заявил член Совета Виталий Шапран, решение приняли из-за ряда причин, в частности, публичной критики регулятора.

Нацбанк считает, что Совет НБУ, как орган, который назначает на должность заместителей председателя Национального банка, имеет полномочия давать оценку их действиям и применить дисциплинарные взыскания к ним в случае необходимости. Это обусловлено нормами Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины «О Национальном банке Украины».

В декабре 2020 года Сологуб обратился в суд с иском к Нацбанку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий.