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В Окружной административный суд Киева поступило два иска в том числе и по обжалованию решений Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины первого замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

Как сообщается на сайте суда, в указанных исках ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета Нацбанка, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям Рожковой и Сологуба.

Также истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

ОАСК решает вопрос об открытии производств по искам Сологуба и Рожковой к Совету НБУ.

Как сообщал ForUm, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Как заявил член Совета Виталий Шапран, решение приняли из-за ряда причин, в частности, публичной критики регулятора.

Рожкова, комментируя решение Совета НБУ, заявила, что считает коммуникацию лишь поводом, а не главной причиной для выражения недоверия ей и Сологубу.

Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб ранее работали в команде экс-главы НБУ Якова Смолия.

Верховная Рада уволила его 3 июля, тогда во время заседания парламента Смолий среди причин своего решения об отставке назвал «использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения». После того Рожкова выполняла его полномочия.

Впоследствии Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

 
ForUm

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