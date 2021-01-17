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В аэропорту Шереметьево задержали российского оппозиционера Алексея Навального во время паспортного контроля.

«Алексея просят куда-то пройти для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы», - сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, «Алексея забрали сотрудники полиции на границе. Без объяснения причин. Адвокату не дали пройти с ним, потому что она секунду назад «пересекла границу».

«Что происходит с Алексеем, в каком он статусе и куда его ввели, неизвестно», - резюмировала пресс-секретарь.

Как сообщалось, самолет с Алексеем Навальным на борту сел в аэропорту Шереметьево.

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 23 сентября его выписали из больницы.

13 января 2021 Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января.
ForUm

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