Самолет авиакомпании Победа (рейс DP936) с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту 17 января в 19:15 (по Киеву) совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания полетов FlightRadar.

17 января в 16:19 по киевскому времени самолет с Навальным вылетел из Берлина в Москву. Навальный возвращается в Россию после того, как более четырех месяцев восстанавливался в Германии от последствий отравления Новичком.

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 23 сентября его выписали из больницы.

13 января 2021 Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января.