Директор ФБР Кристофер Врэй заявил в четверг, что было совершено более 100 арестов в связи со штурмом Капитолия США 6 января толпой сторонников Трампа.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Врэй также заявил, что правоохранительные органы знают и контролируют «большое количество проблем, касающихся онлайн-разговоров» перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена на следующей неделе, но добавил, что им приходится отслеживать людей, которые умышленно могут прибегнуть к насилию.

«Мы рассматриваем людей, которые, возможно, намерены повторить тот вид насилия, который мы наблюдали на прошлой неделе», - сказал он.

Министерство юстиции также сообщил в четверг в вечер, что ФБР получило более 140 000 подсказок, которые идентифицируют зачинщиков, и открыло около 200 предметных дел. Департамент также запустил интернет-портал для общественности, чтобы отслеживать лиц, обвиняемых в уголовных правонарушениях, связанных с нападением на Капитолий.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.

Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.