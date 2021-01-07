Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли три человека.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN, об этом на своей пресс-конференции начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

По его словам, три человека погибли от чрезвычайных ситуаций во время атаки Кататолию, однако не уточнил, были ли эти люди причастны к штурму.

«Одна взрослая женщина и два взрослых мужчины пострадали от отдельных чрезвычайных ситуаций, которые привели к их смерти. Любая потеря жизни в округе трагическая», - заявил он.

Ранее стало известно имя убитой женщины. Это - 35-летняя ветеран Военно-воздушных сил Эшли Бетбит, воевавшая в Афганистане и Ираке.

Также в полиции заявили о проведении 52 задержаний, из них 26 задержаний - непосредственно на территории Капитолия.

Большинство арестов (47) связаны с нарушением комендантского часа. Еще четверо были арестованы за ношение пистолетов без лицензий, а одного - за хранение запрещенного оружия.

Также в полиции подтвердили информацию о самодельную взрывчатку, обнаруженную в штабе Республиканского национального комитета в Вашингтоне, а также заявил, что аналогичную взрывное устройство было обнаружено и штаб-квартире Демократического национального комитета.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.

Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.