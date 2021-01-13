Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.
Соответствующие данные озвучил председатель вашингтонского офиса ФБР, передает «Украинская правда» со ссылкой на Reuters.
Кроме того, бюро уже имеет в своем распоряжении около 100 тысяч видео и фото, которые могут быть использованы для расследования.
И.о. федерального прокурора Майкл Шервин сообщил, что в 70 делах уже объявлены обвинения. Он ожидает, что вскоре их количество возрастет до сотен.
Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.
Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.
Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.
Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.
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