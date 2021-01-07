Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, передает Укринформ.

Сенат и Палата представителей отклонили возражения против изъятия избирательных голосов штатов Джорджия и Пенсильвания за Байдена.

Республиканцы также возражали против голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но потерпели неудачу еще до того, как пришли к дебатам.

После утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков 20 января пройдет инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.

Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли три человека. Также в полиции заявили о проведении 52 задержаний, из них 26 задержаний - непосредственно на территории Капитолия.