После массовой акции протеста в Вашингтоне часть сторонников в поддержку Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса, сообщает BBC.

Уходящий президент Дональд Трамп надеется сорвать процедуру, и незадолго до начала заседания он выступил на многотысячном митинге в центре Вашингтона, снова отказался признать поражение и призвал своих сторонников идти к зданию Капитолия.

Совместная сессия Палаты представителей и Сената началась после 1800 по Гринвичу (2100 по московскому времени). Вскоре республиканцы выразили протест против утверждения результатов выборов в Аризоне, и сессия была прервана для дебатов в каждой из палат.

Но после того, как несколько сотен сторонников Трампа поднялись на ступени здания конгресса, совместная сессия была прервана, сообщается, что председательствующий Майк Пенс покинул здание из соображений безопасности. Американское телевидение демонстрирует кадры, на которых видно, как люди с американскими флагами и лозунгами в поддержку Трампа ходят по коридорам парламентского комплекса. Часть демонстрантов вошли в зал заседаний.

Как передает агентство Франс пресс со ссылкой на одного из членов конгресса, сотрудники полиции в здании парламентского комплекса пригрозили демонстрантам оружием для защиты конгрессменов.

До этого сторонники Трампа, в том числе из крайне правых групп, несколько раз вступали в силовое противостояние с полицией. На некоторых участниках демонстрации были бронежилеты, однако им было запрещено приносить с собой оружие. Группа демонстрантов попыталась прорваться к зданию конгресса, полиция применила слезоточивый газ.

По данным полиции, во вторник и среду несколько сотрудников правоохранительных органов были ранены, 10 человек арестованы.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для признания победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала его штурма. Также эвакуировали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ввела в округе Колумбия комендантский час на 12 часов - с 18:00 до 6:00.

Как известно, ряд законодателей-республиканцев во главе с сенатором от Техаса Тедом Крузом отказываются сертифицировать результаты, но их голосов недостаточно, чтобы изменить ход событий. Они могут лишь затянуть процесс.

Трамп, однако, не оставляет попытки оспорить результаты голосования. Несмотря на пандемию и отсутствие очевидных перспектив добиться другого результата выборов, Трамп собрал в столице своих сторонников на «Митинг за спасение Америки»..

Он пообещал никогда не признавать поражение - и выставить альтернативных кандидатов на следующих республиканских праймериз против всех своих однопартийцев в Конгрессе, которые не поддержат его усилия.

Кроме того, Трамп утверждает, что вице-президент Майк Пенс - по традиции председательствующий на заседании конгресса - может единолично остановить утверждение выборов.

Но Пенс отверг это предположение - и заявил, что он не имеет права решать исход президентских выборов, и это противоречило бы принципу разделениия власти. Ведущие американские юристы также сходятся во мнении, что конституция не дает вице-президенту таких полномочий.